За непідтвердженими даними деяких журналістів, можливо у країні державний переворот. Попередньо відомо, що події у країні почали розгортатись 5 вересня.

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У Гвінеї чутно постріли, військові оточили президентський палац

У столиці країни, місті Конакрі, очевидці чули потужні постріли. Окрім того, на вулиці біля президентського палацу помітили військових та колони бронемашин.

Влада країни нічого не коментує, тому офіційної причини стрілянини наразі немає. Щоправда за непідтвердженою інформацією деяких журналістів ймовірно може мовитись про держпереворот.

У Гвінеї чутно постріли біля президентського палацу: дивіться відео

Журналістка Саміра Саулані написала у твітері, що колега зі стлиці їй підтвердив інформацію про постріли, військових та техніку.

Підтверджує постріли, виїзд військових автомобілів, інструкції залишатися в приміщенні (посольства наразі попереджають іноземних громадян залишатися там). Велика плутанина, тому не можна сказати, чи відбувається спроба державного перевороту,

– зазначила журналістка.

Ба більше, посадовець анонімно підтвердив, що попередньо відомо – президент Гвінеї Альфа Конде не постраждав внаслідок стрілянини. Більше він ніяких деталей не повідомив.

Окрім того, джерела серед місцевих військових пояснили, що під президентський палац стягнули велику кількість солдатів. Ба більше, – деяким видали важке озброєння.

У столиці Гвінеї лунають постріли: дивіться відео

Деякі джерела повідомили про загибель 3 військових, але наразі підтвердженої інформації немає.

У Гвінеї ймовірно спроба держперевороту: дивіться карту розташування країни

Що цьому передувало