Про те, що повстанці взяли під контроль Лалібелу, видання повідомляє з посиланням на заступника мера міста Мандефро Тадессе.

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Захоплення міста із всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

За словами Тадессе, Лалібела перебуває під контролем повстанців Тиграю. Стрілянини не було, однак жителі тікають з міста.

Заступник мера висловив своє занепокоєння питанням збереженням церков.

Лалібела: чому місто таке важливе

Місто Лалібела є святим місцем для мільйонів православних християн. У ньому розташовані 11 середньовічних монолітних печерних церков, висічених в скелі, які датуються 12 і 13 століттями. Церкви внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1978 році.



Церква Святого Георгія в Лалібелі / Фото Вікіпедії

Нагадаємо, протягом останніх тижнів тижні бойові дії поширилися з Тиграю на 2 сусідні регіони – Амхару і Афар. У результаті приблизно 250 тисяч людей були змушені тікати.

Складна ситуація в Тиграї: що відомо

У листопаді 2020 року в Тиграї розпочалася війна між владою Ефіопії та партією "Народний фронт звільнення Тиграю", яка перебуває при владі.

У результаті бойових дій загинули тисячі людей, ще понад 2 мільйони були змушені покинути свої домівки.

Продовольча ситуація в регіоні досягла рівня "катастрофи" – люди голодують та помирають.

28 червня 2021 року уряд Ефіопії оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в Тиграї. Його оголосили через аграрний сезон, який триватиме до кінця вересня.

Повстанці захопили Лалібелу: дивіться карту