Галущенко отметил, если есть намерения посетить станцию до возвращения Украиной контроля над ней, то это не заигрывание, а игра на российском поле.

Кстати Директор МАГАТЭ после Украины прибыл в Россию для переговоров

Для меня это выглядит попыткой легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС,

– сказал министр.

Российские войска должны выйти с АЭС

Украина настаивает, что российские военные должны выйти с наших ядерных объектов. Это первый и основной элемент ядерной безопасности. Только Украина может выступать гарантом ядерной безопасности на своих ядерных объектах.

"Не может быть ядерной безопасности, когда снаряды лежат возле ядерных реакторов!" – подчеркнул Галущенко.

Ядерный терроризм

Министр вспомнил, когда захватывали Запорожскую станцию – это был "ядерный терроризм во всей красе".

Оккупанты стреляли из танков и минометов. Затем на станции собирали неразорвавшиеся снаряды, вынесли их за периметр станции и под учебным корпусом взорвали.

Поэтому, по словам Галущенко, говорить о какой-то аполитичности в такой ситуации – абсурд.

Кстати – Первая смерть оккупанта из-за облучения на ЧАЭС: