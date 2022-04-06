Галущенко отметил, если есть намерения посетить станцию до возвращения Украиной контроля над ней, то это не заигрывание, а игра на российском поле.
Кстати Директор МАГАТЭ после Украины прибыл в Россию для переговоров
Для меня это выглядит попыткой легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС,
– сказал министр.
Российские войска должны выйти с АЭС
Украина настаивает, что российские военные должны выйти с наших ядерных объектов. Это первый и основной элемент ядерной безопасности. Только Украина может выступать гарантом ядерной безопасности на своих ядерных объектах.
"Не может быть ядерной безопасности, когда снаряды лежат возле ядерных реакторов!" – подчеркнул Галущенко.
Ядерный терроризм
Министр вспомнил, когда захватывали Запорожскую станцию – это был "ядерный терроризм во всей красе".
Оккупанты стреляли из танков и минометов. Затем на станции собирали неразорвавшиеся снаряды, вынесли их за периметр станции и под учебным корпусом взорвали.
Поэтому, по словам Галущенко, говорить о какой-то аполитичности в такой ситуации – абсурд.
Кстати – Первая смерть оккупанта из-за облучения на ЧАЭС: