Зеленский впервые отреагировал на резонансное заявление Залужного об обысках СБУ

Владимир Зеленский отреагировал на резонансное интервью Валерия Залужного относительно обысков СБУ. Президент подчеркнул, что пока не следует разглашать подробности конфликта, который произошел еще в 2022 году.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью AFP. Смотрите также Преждевременный политический старт, – эксперт об откровении Залужного в медиа Как такую информацию прокомментировал Зеленский? Президент Зеленский раскритиковал действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного, который раскрыл внутренний конфликт в 2022 году.