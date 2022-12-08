Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он напомнил, что немецкие правоохранители задержали 25 человек, причастных к подготовке переворота в стране.

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По словам политолога, немцы находятся в легком шоке от случившегося. Однако он подчеркнул, что это не стало огромной неожиданностью.

"Дело в том, что этот заговор "вызрел" внутри очень известного в Германии движения "рейхсбюргеров". Эти люди отрицают законность существования Федеративной Республики Германия и до сих пор считают себя гражданами Германской империи, или Германского рейха, который был уничтожен после Второй мировой войны", – рассказал Эйдман.

Мятежники в Германии восхищаются Гитлером и Путиным

Как объяснил социолог, участники движения "рейхсбюргеров" поклоняются ряду лиц, уже давно оказавшихся в прошлом. В частности, для экстремистов авторитетами являются:

немецкий император Вильгельм II;

первый райхсканцлер Германской империи Отто фон Бисмарк;

а для некоторых – даже Гитлер.

Однако на этом перечень странных предпочтений группы, планировавшей переворот, не завершается.

Игорь Эйдман Политолог, социолог из Германии Интересно, что они активно симпатизируют Путину и сотрудничают с пропутинскими организациями, в частности, в Германии. Здесь даже существует отделение Национально-освободительного движения – путинской организации, действующей в России и прославившейся нападениями на российских оппозиционеров. Мятежники также сотрудничали с этим движением.

Роль российских спецслужб в подготовке переворота в Германии

Он напомнил, что в сговоре также участвовала гражданка России. Кроме того, руководители группы контактировали с российскими представителями, в частности, в консульстве в Лейпциге.

Это неудивительно, потому что Россия давно сделала ставку на конспирологические маргинальные организации. Российские спецслужбы намеренно разжигают конспирологическое ультраправое маргинальное движение и пытаются спровоцировать массовые столкновения,

– объяснил Эйдман.

Он добавил, что особенно это было заметно во время кризиса, возникшего из-за пандемии Covid-19. Тогда российская пропаганда активно поддерживала так называемых "коронаскептиков", которые отвергали существование коронавируса и выступали против карантинных ограничений.

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Чего пытался достичь Кремль

По словам политолога, сложился некий "тандем" сумасшедших конспирологов и путинских спецслужб. Как отметил Эйдман, российские власти пытаются использовать такие организации, как детонатор, чтобы взорвать политическую стабильность в Германии.

"Таким образом Россия стремится повлиять на правительство страны или даже свергнуть власть. Кремлю нужно, чтобы в Германии пришли к власти люди, которые не будут противостоять путинской агрессии. И, в частности, не будут помогать Украине", – сказал политолог.

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