Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він нагадав, що німецькі правоохоронці затримали 25 людей, які були причетні до підготовки перевороту в країні.

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За словами політолога, німці перебувають у легкому шоку від того, що сталося. Втім, він наголосив, що це не стало величезною несподіванкою.

"Річ у тому, що ця змова "визріла" всередині дуже відомого у Німечичні руху "рейхсбюргерів". Ці люди заперечують законність існування Федеративної Республіки Німеччина і досі вважають себе громадянами Німецької імперії, або Німецького рейху, який був знищений після Другої світової війни", – розповів Ейдман.

Заколотники у Німеччині захоплюються Гітлером і Путіним

Як пояснив соціолог, учасники руху "рейхсбюргерів" поклоняються низці осіб, які вже давно опинилися у минулому. Зокрема, для екстремістів авторитетами є:

німецький імператор Вільгельм II;

перший райхсканцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк;

а для деяких – навіть Гітлер.

Однак на цьому перелік дивних уподобань групи, яка планувала переворот, не завершується.

Ігор Ейдман Політолог, соціолог із Німеччини Цікаво, що вони активно симпатизують Путіну і співпрацюють з пропутінськими організаціями, зокрема у Німеччині. Тут навіть існує відділення Національно-визвольного руху – путінської організації, яка діє в Росії і прославилася нападами на російських опозиціонерів. Заколотники також співпрацювали з цим рухом.

Роль російських спецслужб у підготовці перевороту в Німеччині

Він нагадав, що у змові також брала участь громадянка Росії. Окрім того, керівники групи контактували з російськими представниками, зокрема у консульстві в Лейпцигу.

Це не дивно, тому що Росія давно зробила ставку на такі конспірологічні маргінальні організації. Російські спецслужби навмисно розпалюють конспірологічний ультраправий маргінальний рух та намагаються спровокувати масові сутички,

– пояснив Ейдман.

Він додав, що особливо це було помітно під час кризи, яка виникла через пандемію Covid-19. Тоді російська пропаганда активно підтримувала так званих "коронаскептиків", які відкидали існування коронавірусу та виступали проти карантинних обмежень.

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Чого намагався досягти Кремль

За словами політолога, склався такий собі "тандем" божевільних конспірологів і путінських спецслужб. Як зазначив Ейдман, російська влада намагається використати такі організації, як детонатор, аби підірвати політичну стабільність у Німеччині.

"Таким чином Росія прагне вплинути на уряд країни або навіть скинути владу. Кремлю потрібно, аби у Німеччині прийшли до влади люди, які не будуть протистояти путінській агресії. І, зокрема, не будуть допомагати Україні", – сказав політолог.

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