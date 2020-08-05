Кабмин внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии. Отныне государственная компания "Энергоатом" может реализовывать более 40% своей электроэнергии на рынке.

"Энергоатом" сможет больше реализовать электроэнергии на рынке

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 5 августа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке.

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Ранее "Энергоатом" мог продавать на рыночных условиях только 10% электроэнергии.

"Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей, то есть 50% электроэнергии производимой "Энергоатомом" будет направляться на нужды населения, это 1 копейка за киловатт. При этом "Энергоатом" получит возможность реализовывать практически 40% электроэнергии по рыночным условиям. Это позволит стать предприятию более конкурентоспособным,

– отметил Шмыгаль.

Такие же изменения касаются и "Укргидроэнерго". Компания продает 30% электроэнергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" по цене 10 гривен за мегаватт-час. Остаток произведенной электроэнергии "Укргидроэнерго" реализует уже на рыночных условиях.