Кабмін вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії. Відтепер державна компанія "Енергоатом" може реалізовувати понад 40% своєї електроенергії на ринку.

"Енергоатом" зможе більше реалізувати електроенергії на ринку

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 5 серпня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

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Раніше "Енергоатом" міг продавати на ринкових умовах лише 10% електроенергії.

"Енергоатом" продовжить постачати дешеву електроенергію для українських родин, тобто 50% електроенергії виробленої "Енергоатомом" буде направлятися на потреби населення, це 1 копійка за кіловат. При цьому "Енергоатом" отримає можливість реалізовувати практично 40% електроенергії за ринковими умовами. Це дасть змогу стати підприємству більш конкурентоспроможним,

– зазначив Шмигаль.

Такі ж зміни стосуються і "Укргідроенерго". Компанія продає 30% від електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" за ціною 10 гривень за мегават-годину. Решту виробленої електричної енергії "Укргідроенерго" реалізовує уже на ринкових умовах.