МИД Украины уже отреагировал на высказывания Сийярто. Венгерский чиновник попытался спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов.
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Реакция МИД Украины
Представитель украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Кроме того, он призвал венгерских коллег оставить в прошлом стремительное сближение с Россией.
Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы,
– написал Николенко.
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