МИД Украины уже отреагировал на высказывания Сийярто. Венгерский чиновник попытался спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов.

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Реакция МИД Украины

Представитель украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Кроме того, он призвал венгерских коллег оставить в прошлом стремительное сближение с Россией.

Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы,

– написал Николенко.

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