МЗС України вже відреагувало на висловлювання Сійярто. Угорський чиновник спробував спекулювати на горі українців для отримання політичних дивідендів.

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Реакція МЗС України

Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи Угорщини. Окрім того, він закликав угорських колег залишити в минулому стрімке зближення з Росією.

Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні – це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки – запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи,

– написав Ніколенко.

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