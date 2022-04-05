Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко.

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Как объяснил специалист, у врага не получится захватить Харьков, потому что их войска плохо подготовлены к боям в условиях города. Примером этого является город Мариуполь. Кроме того, Вооруженные Силы Украины уверенно отражают атаки противника.

Попытка наступления будет точно. Но я думаю, что она не увенчается успехом,

– заявил он.

По словам Мусиенко, российские войска просто боятся заходить в украинские города. Они совершают сокрушительные артиллерийские атаки, разрушая все. Они понимают, что украинские подразделения гораздо лучше подготовлены к боям, мотивированы и вооружены.

"Думаю, что каких-либо успехов у россиян по Харькову не будет. Харьков, конечно, будут обстреливать и там будет напряженно, будет непростой период, но мы сумеем отразить атаку", – подчеркнул Мусиенко.

Александр Мусиенко оценил возможное наступление на Харьков: смотрите видео