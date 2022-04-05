Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Як пояснив фахівець, у ворога не вдасться захопити Харків, бо їхні війська погано підготовані до боїв в умовах міста. Прикладом цього є місто Маріуполь. Крім того, Збройні Сили України впевнено відбивають атаки противника.
Спроба наступу буде точно. Але я думаю, що вона не увінчається успіхом,
– заявив він.
За словами Мусієнка, російські війська просто бояться заходити в українські міста. Вони здійснюють нищівні артилерійські атаки, руйнуючи все. Вони розуміють, що українські підрозділи набагато краще підготовані до боїв, мотивовані й озброєні.
"Думаю, що якихось успіхів у росіян по Харкову не буде. Харків, звичайно, будуть обстрілювати й там буде напружено, буде непростий період, але ми зуміємо відбити атаку", – наголосив Мусієнка.
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