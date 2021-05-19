Кабинет Министров Украины 12 мая одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Бизнесмены уверены: таким решением власть пытается залатать дыры в бюджете.

Какие изменения больше всего возмутили предпринимателей

  • Повышение акциза на алкоголь;
  • увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода;
  • индексация ставок рентной платы за использование радиочастот.

В тот же день Федерация работодателей Украины (ФРУ) обнародовала открытое обращение против принятого законопроекта.

Большая часть положений законопроекта является неприемлемой и такой, что в случае его принятия Верховной Радой, нанесет существенный вред экономике страны,
– говорится в заявлении.

Детали от ФРУ

  • Кабмин анонсировал изменения, которые не имеют никаких оснований из реальных экономических расчетов.
  • Одобренный законопроект не предусматривает системных и последовательных изменений. Он лишь является хаотичным набором различных инициатив. Их львиная доля будет иметь негативные последствия для бизнеса и в целом экономики Украины.
  • Наибольшему вреду подвергается легальный бизнес, который платит налоги на общей системе налогообложения.
  • Законопроект не выносили на общественное обсуждение, как того требует законодательство.
  • Предложенные сроки внедрения изменений являются очередной попыткой нарушить принцип стабильности налогового законодательства и внести изменения, не выдержав шестимесячного срока до начала нового бюджетного периода.

Требования ФРУ

  • Привлечь к работе над изменениями в Налоговый кодекс Украины социальных партнеров.
  • Организовать публичное обсуждение законопроекта. 