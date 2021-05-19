Кабинет Министров Украины 12 мая одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Бизнесмены уверены: таким решением власть пытается залатать дыры в бюджете.
Какие изменения больше всего возмутили предпринимателей
- Повышение акциза на алкоголь;
- увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода;
- индексация ставок рентной платы за использование радиочастот.
В тот же день Федерация работодателей Украины (ФРУ) обнародовала открытое обращение против принятого законопроекта.
Большая часть положений законопроекта является неприемлемой и такой, что в случае его принятия Верховной Радой, нанесет существенный вред экономике страны,
– говорится в заявлении.
Детали от ФРУ
- Кабмин анонсировал изменения, которые не имеют никаких оснований из реальных экономических расчетов.
- Одобренный законопроект не предусматривает системных и последовательных изменений. Он лишь является хаотичным набором различных инициатив. Их львиная доля будет иметь негативные последствия для бизнеса и в целом экономики Украины.
- Наибольшему вреду подвергается легальный бизнес, который платит налоги на общей системе налогообложения.
- Законопроект не выносили на общественное обсуждение, как того требует законодательство.
- Предложенные сроки внедрения изменений являются очередной попыткой нарушить принцип стабильности налогового законодательства и внести изменения, не выдержав шестимесячного срока до начала нового бюджетного периода.
Требования ФРУ
- Привлечь к работе над изменениями в Налоговый кодекс Украины социальных партнеров.
- Организовать публичное обсуждение законопроекта.