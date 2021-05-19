Кабінет Міністрів України 12 травня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Бізнесмени переконані: таким рішенням влада намагається залатати діри у бюджеті.

Які зміни найбільше обурили підприємців

  • Підвищення акцизу на алкоголь;
  • збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю;
  • індексація ставок рентної плати за користування радіочастотами.

Того ж дня Федерація роботодавців України (ФРУ) оприлюднила відкрите звернення проти ухваленого законопроєкту.

Більша частина положень законопроєкту є неприйнятною і такою, що у разі його прийняття Верховною Радою, завдасть суттєвої шкоди економіці країни,
– мовиться у заяві.

Деталі від ФРУ

  • Кабмін анонсував зміни, які не мають жодного підґрунтя з реальних економічних розрахунків.
  • Схвалений законопроєкт не передбачає системних та послідовних змін. Він є лише хаотичним набором різноманітних ініціатив. Їхня левова частка матиме негативні наслідки для бізнесу та загалом економіки України.
  • Найбільшої шкоди зазнає легальний бізнес, який сплачує податки на загальній системі оподаткування.
  • Законопроєкт не виносили на громадське обговорення, як того вимагає законодавство.
  • Запропоновані терміни впровадження змін є черговою спробою порушити принцип стабільності податкового законодавства та внести зміни, не витримавши шестимісячного терміну до початку нового бюджетного періоду.

Вимоги ФРУ

  • Залучити до роботи над змінами до Податкового кодексу України соціальних партнерів.
  • Організувати публічне обговорення законопроєкту.