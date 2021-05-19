Кабінет Міністрів України 12 травня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Бізнесмени переконані: таким рішенням влада намагається залатати діри у бюджеті.
Які зміни найбільше обурили підприємців
- Підвищення акцизу на алкоголь;
- збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю;
- індексація ставок рентної плати за користування радіочастотами.
Того ж дня Федерація роботодавців України (ФРУ) оприлюднила відкрите звернення проти ухваленого законопроєкту.
Більша частина положень законопроєкту є неприйнятною і такою, що у разі його прийняття Верховною Радою, завдасть суттєвої шкоди економіці країни,
– мовиться у заяві.
Деталі від ФРУ
- Кабмін анонсував зміни, які не мають жодного підґрунтя з реальних економічних розрахунків.
- Схвалений законопроєкт не передбачає системних та послідовних змін. Він є лише хаотичним набором різноманітних ініціатив. Їхня левова частка матиме негативні наслідки для бізнесу та загалом економіки України.
- Найбільшої шкоди зазнає легальний бізнес, який сплачує податки на загальній системі оподаткування.
- Законопроєкт не виносили на громадське обговорення, як того вимагає законодавство.
- Запропоновані терміни впровадження змін є черговою спробою порушити принцип стабільності податкового законодавства та внести зміни, не витримавши шестимісячного терміну до початку нового бюджетного періоду.
Вимоги ФРУ
- Залучити до роботи над змінами до Податкового кодексу України соціальних партнерів.
- Організувати публічне обговорення законопроєкту.