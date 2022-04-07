Санкции действуют

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, санкции против России, которые ввело США вместе с европейскими союзниками, оказывают разрушительное действие на российскую экономику.

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И то, что они сделали из-за наших санкций, это они взяли деньги, которые они зарабатывают от продажи товаров за рубежом, и они заставляют этих экспортеров возвращать их в Россию и покупать рубли,

– сказал Адейемо.

По его словам каждый раз, когда они получают доллары или евро и возвращают их в Россию, заставляя свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы, которые им нужны на войну.

Уклонение от санкций

Адейемо не ответил прямо, должна ли Европа прекратить покупать газ у России, сказав, что Европа имеет "обязательства отказаться от российских энергоносителей, и именно это они и начали делать", ссылаясь на эмбарго на российского угля.

Сейчас казначейство сосредоточено на том, чтобы Россия прекратила уклоняться от санкций и не могла финансировать войну, включая ее аэрокосмическую и военную промышленность.

"Для нас главное – убедиться, что мы делаем это таким образом, чтобы нанести ущерб российской экономике больше, чем нашей экономике", – сказал он.

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