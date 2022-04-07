Санкции действуют
Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. По его словам, санкции против России, которые ввело США вместе с европейскими союзниками, оказывают разрушительное действие на российскую экономику.
Читайте также: Европарламент хочет исключить Россию из G20, Совбеза ООН, Интерпола, ВТО и ЮНЕСКО
И то, что они сделали из-за наших санкций, это они взяли деньги, которые они зарабатывают от продажи товаров за рубежом, и они заставляют этих экспортеров возвращать их в Россию и покупать рубли,
– сказал Адейемо.
По его словам каждый раз, когда они получают доллары или евро и возвращают их в Россию, заставляя свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы, которые им нужны на войну.
Уклонение от санкций
Адейемо не ответил прямо, должна ли Европа прекратить покупать газ у России, сказав, что Европа имеет "обязательства отказаться от российских энергоносителей, и именно это они и начали делать", ссылаясь на эмбарго на российского угля.
Сейчас казначейство сосредоточено на том, чтобы Россия прекратила уклоняться от санкций и не могла финансировать войну, включая ее аэрокосмическую и военную промышленность.
"Для нас главное – убедиться, что мы делаем это таким образом, чтобы нанести ущерб российской экономике больше, чем нашей экономике", – сказал он.
К теме – США вводят санкции против дочерей Путина и чиновников РФ: смотреть видео