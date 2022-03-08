Но наши защитники уверенно держат оборону. Об этом Арестович рассказал 8 марта в эфире телеканала "Рада".
К теме Массированные штурмы провозглашают каждый вечер, но заканчиваются они поражением, – Арестович
Конечно, попытки штурма будут, будут стрелять по городам, пытаться войти, но "мы будем лупить",
– заявил Арестович.
К примеру, Россия собрала против Харькова почти треть войск, которые вошли в Украину. При этом они не сумели даже выйти на окружную дорогу города.
О чем можно сказать?,
– риторически спросил советник главы ОП.
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