Но наши защитники уверенно держат оборону. Об этом Арестович рассказал 8 марта в эфире телеканала "Рада".

К теме Массированные штурмы провозглашают каждый вечер, но заканчиваются они поражением, – Арестович

Конечно, попытки штурма будут, будут стрелять по городам, пытаться войти, но "мы будем лупить",

– заявил Арестович.

К примеру, Россия собрала против Харькова почти треть войск, которые вошли в Украину. При этом они не сумели даже выйти на окружную дорогу города.

О чем можно сказать?,

– риторически спросил советник главы ОП.

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