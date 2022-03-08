Действительно, они неоднократно уже пробовали взять Николаев, по крайней мере, выйти на его окраины, захватить аэродром Кульбакино. Но постоянно это заканчивалось поражением,

– сказал Арестович.

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Он отметил, что возможно оккупанты попытаются сконцентрировать силы и нанести удар, но убежден, что закончится все плохо, ведь для того, чтобы брать такие крупные города как Николаев, не говоря уже о Киеве, нужны совсем другие силы.

Таких сил должно быть в 10 раз больше, чем они бросают в Николаев или Киев. Предварительный их план провалился. Путин гонит их железным посохом сюда, а они вынуждены выполнять приказ так, как он поставлен. Но с военной точки зрения он бессмыслен,

– объяснил советник главы ОП.

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