Дійсно, вони неодноразово вже пробували взяти Миколаїв, принаймні вийти на його околиці, захопити аеродром Кульбакине. Але постійно це закінчувалось поразкою,

– сказав Арестович.

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Він зазначив, що можливо окупанти спробують сконцентрувати сили та завдати удар, але переконаний, що закінчиться все погано, адже для того, аби брати такі великі міста як Миколаїв, не говорячи вже про Київ, потрібні зовсім інші сили.

Таких сил має бути в 10 разів більше, аніж вони кидають на Миколаїв чи Київ. Попередній їхній план провалився. Путін жене їх залізним посохом сюди, а вони змушені виконувати наказ так, як він поставлений. Але з військової точки зору він безглуздий,

– пояснив радник голови ОП.

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