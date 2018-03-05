Попытки России дестабилизировать Восточную Европу, – эксперты о нападениях на офис венгров

Два инцидента в Ужгороде – поджог и подрыв офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в феврале – это часть тайной кампании России, направленной на разжигание межэтнических конфликтов в Украине с целью дестабилизировать страну и оттолкнуть от нее соседей, НАТО, особенно Польшу и Венгрию.

Об этом со ссылкой на мнение западных экспертов и чиновников пишет польский журналист Оскар Гурзинский в статье для The Daily Beast.

Читайте также: В сети показали момент подрыва офиса венгров в Ужгороде: видео

Это организованная, скоординированная российская кампания, которую ведут платные провокаторы в рамках широкой информационной операции. Она адресована аудиториям в Украине, Польше и России и синхронизирована с идеями, которые доносят российские государственные СМИ. Без сомнения, она имела конкретный эффект и подложила дров в польско-украинскую дипломатическую ссору,

— уверен директор варшавского Center for Propaganda and Disinformation Analysis в Варшаве Адам Лелонек.

Российская кампания состояла из серии преимущественно мелких случаев вандализма, поджогов, применения бомб и имитации демонстраций, говорится в публикации.

Так, 4 февраля двое ультраправых поляков — 21-летний Адриан Марглевски и 25-летний Томаш Рафал Шимковьяк — подожгли офис союза венгров в Ужгороде. Мотивы преступления прослеживаются в их связях с Россией, ведь оба были членами радикальной польской группировки "Фаланга", чьи члены принимали участие в войне на Донбассе на стороне боевиков, отмечает автор материала.

Кроме того, организация Falanga имеет связи с маргинальной польской пророссийской партией Zmiana ("Смена"), лидер которой, экс-депутат Матеуш Пискорский, сидит в тюрьме по подозрениям в шпионаже на Россию, говорится далее.

"Они (поляки, которые совершили нападение — "24") похожи на обычное "пушечное мясо" для подобных операций. Событие (поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья — "24") такого типа, который я видел в старые времена", — прокомментировал неназванный экс-сотрудник западной контрразведки.

Читайте также: Нападения на культурный центр венгров в Ужгороде: в полиции сделали важное заявление

Заметим, что в ночь на 27 февраля состоялась повторная попытка сжечь здание, в котором располагается Венгерское культурное общество. Вполне вероятно, возгорание произошло из-за брошенного коктейля Молотова. Министерство иностранных дел Украины осудило поджог помещения Общества венгерской культуры Закарпатья. По словам его представителей, инцидент носит заказной характер.