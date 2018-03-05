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Спроби Росії дестабілізувати Східну Європу, – експерти про напади на офіс угорців в Ужгороді

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Підпал і підрив офісу спілки угорців в Ужгороді
Підпал і підрив офісу спілки угорців в Ужгороді / Карпатський об'єктив

Два інциденти в Ужгороді – підпал та підрив офісу Товариства угорської культури Закарпаття у лютому – це частина таємної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання міжетнічних конфліктів в Україні з метою дестабілізувати країну і відштовхнути від неї сусідів, членів НАТО, особливо Польщу та Угорщину.

Про це із посиланням на думку західних експертів та чиновників пише польський журналіст Оскар Гурзиньский у статті для The Daily Beast.

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Це організована, скоординована російська кампанія, яку ведуть платні провокатори в рамках широкої інформаційної операції. Вона адресована аудиторіям в Україні, Польщі і Росії та синхронізована з ідеями, які доносять російські державні ЗМІ. Без сумніву, вона мала конкретний ефект і підклала дров у польсько-українську дипломатичну сварку,
– впевнений директор варшавського Center for Propaganda and Disinformation Analysis у Варшаві Адам Лелонек.

Російська кампанія складалася із серії переважно дрібних випадків вандалізму, підпалів, застосування бомб та імітації демонстрацій, йдеться у публікації.

Так, 4 лютого двоє ультраправих поляків 21-річний Адріан Марглевскі та 25-літній Томаш Рафал Шімков'як – підпалили офіс спілки угорців в Ужгороді. Мотиви злочину прослідковуються у їхніх зв'язках із Росією, адже обоє були членами радикального польського угруповання "Фаланга", чиї члени брали участь у війні на Донбасі на боці бойовиків, зауважує автор матеріалу.

Окрім того, організація Falanga має зв'язки з маргінальною польською проросійською партією Zmiana ("Зміна"), лідер якої, екс-депутат Матеуш Піскорський, сидить у в'язниці за підозрами у шпигунстві на Росію, йдеться далі.

"Вони (поляки, які вчинили напад "24") схожі на типове "гарматне м'ясо" для подібних операцій. Подія (підпал офісу Товариства угорської культури Закарпаття "24") такого типу, який я бачив у старі часи", прокоментував неназваний екс-співробітник західної контррозвідки.

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Зауважимо, що в ніч на 27 лютого відбулась повторна спроба спалити будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Цілком імовірно, займання сталося через кинутий коктейль Молотова. Міністерство закордонних справ України засудило підпал приміщення Товариства угорської культури Закарпаття. За словами його представників, інцидент має замовний характер.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Закарпаття Угорщина Новини Польщі Ужгород
Джерело: 24 Канал
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