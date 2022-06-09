Эти деятели вошли в топ-100 влиятельных людей года по версии читателей Time. К слову, Зеленский в этом году возглавил рейтинг.

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Почему война продолжается, а влияние не работает

Президент отметил, что этот список был составлен в то время, когда в Европе идет самая страшная война за последние 77 лет, которую пока не можем остановить. Зеленский спросил, почему влияние лидеров не работает на полную, почему кровопролитие продолжается, почему человек, который не относится к этому списку, держит в заложниках тысячи людей?