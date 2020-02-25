Пора переходить к частным военным компаниям, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что положительно относится к частным военным компаниям. Современному миру следует переориентироваться на такой формат услуг по обороне.

О перспективах развития военных компаний в Украине и мире Алексей Данилов рассказал "Радио НВ".

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По словам секретаря СНБО, в современном мире наступило благоприятное время для перехода к частным военным компаниям.

У меня положительное отношение к ЧВК. Если раньше компании были только на государственном уровне (государственные войска), то сегодня, я считаю, пора переходить к частным компаниям,

– заявил Данилов.

Он также добавил, каким образом это делать, а также где и для чего их использовать – уже вопрос другого рода.

Что такое частные военные компании?

Коммерческие компании, предлагающие услуги по обороне территорий или объектов, в частности в рамках военных конфликтов. Также ЧВК могут заниматься разведывательной работой и другими видами деятельности, которые обычно закреплены за силовыми государственными структурами.

Обратите внимание! В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный легализовать частные военные компании. Однако воевать они будут только за границей и не смогут помочь Украине отбиться от России.