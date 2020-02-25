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      Настав час переходити до приватних військових компаній, – Данілов

      - Читать новость на русском
      Данілов заявив, що у світі настав час переходити до приватних військових компаній / 5.ua

      Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що позитивно ставиться до приватних військових компаній. Сучасному світу слід переоорієнтовуватися на такий формат послуг з оброни.

      Про перспективи розвитку військових компаній в Україні та світі Олексій Данілов розповів "Радіо НВ".

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      За словами секретаря РНБО, у сучасному світі настав сприятливий час для переходу до приватних військових компаній.

      У мене позитивне ставлення до ПВК. Якщо раніше компанії були тільки на державному рівні (державні війська), то сьогодні, я вважаю, вже час переходити до приватних компаній,
      – заявив Данілов.

      Він також додав, в який спосіб це робити, а також де та для чого їх використовувати – вже питання іншого ґатунку.

      Що таке приватні військові компанії? Комерційні компанії, що пропонують послуги з оборони територій або об'єктів, зокрема в межах військових конфліктів. Також ПВК можуть займатися розвідувальною роботою та іншими видами діяльності, які зазвичай закріплені за силовими державними структурами.

      Зверніть увагу! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний легалізувати приватні військові компанії. Проте воюватимуть вони лише за кордоном і не зможуть допомогти Україні відбитися від Росії.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: РНБО Олексій Данілов Новини України Новини політики
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