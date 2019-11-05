Поработал только год: следователя Нацполиции задержали на взятке в Киеве

В Киеве задержали следователя Нацполиции при получении 3 тысяч долларов взятки. Он требовал деньги за то, чтобы не арестовывать имущество, подлежащее конфискации.

Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей фейсбук-странице.

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По ее словам, следователь работает в полиции всего год. Варченко предположила, что он решил поправить свое финансовое положение, пользуясь служебным положением.



ГБР задержала следователя Нацполиции на взятке / facebook.com/ol.varchenko

В ГБР установили, что деньги милиционер требовал за то, чтобы не арестовывать имущество подозреваемого, которое, согласно закону, подлежит конфискации в пользу государства. Следователя задержали при получении второй части взятки в размере 2 тысяч долларов.



Следователь Нацполиции требовал взятку суммой 3 тысячи долларов / facebook.com/ol.varchenko

Что грозит следователю?

Полицейскому инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УК. Если его вину докажет суд, он может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.