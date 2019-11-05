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      Поработал только год: следователя Нацполиции задержали на взятке в Киеве

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      Следователь Нацполиции "погорел" на взятке
      Следователь Нацполиции "погорел" на взятке / facebook.com/ol.varchenko

      В Киеве задержали следователя Нацполиции при получении 3 тысяч долларов взятки. Он требовал деньги за то, чтобы не арестовывать имущество, подлежащее конфискации.

      Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей фейсбук-странице.

      К теме: Одесские полицейские погорели на взятке в 5 тысяч долларов

      По ее словам, следователь работает в полиции всего год. Варченко предположила, что он решил поправить свое финансовое положение, пользуясь служебным положением.


      ГБР задержала следователя Нацполиции на взятке / facebook.com/ol.varchenko

      В ГБР установили, что деньги милиционер требовал за то, чтобы не арестовывать имущество подозреваемого, которое, согласно закону, подлежит конфискации в пользу государства. Следователя задержали при получении второй части взятки в размере 2 тысяч долларов.


      Следователь Нацполиции требовал взятку суммой 3 тысячи долларов / facebook.com/ol.varchenko

      Что грозит следователю?

      Полицейскому инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УК. Если его вину докажет суд, он может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Полиция Коррупция Взятка
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