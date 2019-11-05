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      Попрацював лише рік: слідчого Нацполіції затримали на хабарі у Києві

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      Слідчий Нацполіції "погорів" на хабарі
      Слідчий Нацполіції "погорів" на хабарі / facebook.com/ol.varchenko

      У Києві затримали слідчого Нацполіції при отриманні 3 тисяч доларів хабара. Він вимагав гроші за те, щоб не заарештовувати майно, що підлягає конфіскації.

      Про це повідомила перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Одеські поліцейські погоріли на хабарі в 5 тисяч доларів

      За її словами, слідчий працює в поліції всього рік. Варченко припустила, що він вирішив поправити своє фінансове становище, користуючись службовим становищем.


      ДБР затримала слідчого Нацполіції на хабарі / facebook.com/ol.varchenko

      В ДБР встановили, що гроші правоохоронець вимагав за те, щоб не заарештовувати майно підозрюваного, яке, згідно із законом, підлягає конфіскації на користь держави. Слідчого затримали при отриманні другої частини хабара в розмірі 2 тисяч доларів.


      Слідчий Нацполіції вимагав хабар на суму 3 тисячі доларів / facebook.com/ol.varchenko

      Що загрожує слідчому?

      Поліцейському інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 ККУ. Якщо його провину доведе суд, він може отримати від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом трьох років.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Хабар Корупція Поліція Державне бюро розслідувань
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