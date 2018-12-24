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      Порадует ли погода жителей Украины на католическое Рождество

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      Какой будет погода на католическое Рождество: прогноз синоптиков
      Какой будет погода на католическое Рождество: прогноз синоптиков / Фото из открытых источников

      На рождественские праздники, которые христиане западного обряда будут праздновать 24-25 декабря, погода в Украине ожидается облачной, также есть вероятность осадков.

      По информации Укргидрометцентра, 24-25 декабря в Украине будет облачно и выпадет небольшой снег, который на западе и юге страны будет сопровождаться дождем.

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      "24 декабря в западных областях и 25 декабря в восточной части – умеренные осадки. На дорогах страны, кроме юга, – местами гололедица. Ветер будет западным и северо-западным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду", – говорят синоптики.

      Что касается температуры, то, по словам специалистов, ночью и днем 24 декабря в западных, южных и восточных областях прогнозируется от 2 градусов мороза, а на остальной территории – до 3 градусов тепла.

      Погода, негода, Різдво, Новий Рік, Укргідрометцентр, католики, опади, сніг
      Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 24-25 декабря 

      Между тем 25 декабря по всей Украине будет от -1 градуса до -6, а на севере Левобережья столбики термометров опустятся до 4-9 градусов ниже нуля.

      "24-25 декабря в Киеве будет облачно. Местами – небольшой снег (днем 24 декабря –повсюду). На дорогах ожидается местами гололедица. Ветер – западный и северо-западный со скоростью 7-12 метров за секунду. Температура ночью и днем составит 1-6 градусов мороза", - добавляют в Гидрометцентре.

      Более подробно с прогнозом погоды на 24 декабря Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Теги: Новости Украины Рождество Новогодние праздники Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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