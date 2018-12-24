Порадует ли погода жителей Украины на католическое Рождество
На рождественские праздники, которые христиане западного обряда будут праздновать 24-25 декабря, погода в Украине ожидается облачной, также есть вероятность осадков.
По информации Укргидрометцентра, 24-25 декабря в Украине будет облачно и выпадет небольшой снег, который на западе и юге страны будет сопровождаться дождем.
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"24 декабря в западных областях и 25 декабря в восточной части – умеренные осадки. На дорогах страны, кроме юга, – местами гололедица. Ветер будет западным и северо-западным, а скорость его составит 7-12 метров в секунду", – говорят синоптики.
Что касается температуры, то, по словам специалистов, ночью и днем 24 декабря в западных, южных и восточных областях прогнозируется от 2 градусов мороза, а на остальной территории – до 3 градусов тепла.
Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 24-25 декабря
Между тем 25 декабря по всей Украине будет от -1 градуса до -6, а на севере Левобережья столбики термометров опустятся до 4-9 градусов ниже нуля.
"24-25 декабря в Киеве будет облачно. Местами – небольшой снег (днем 24 декабря –повсюду). На дорогах ожидается местами гололедица. Ветер – западный и северо-западный со скоростью 7-12 метров за секунду. Температура ночью и днем составит 1-6 градусов мороза", - добавляют в Гидрометцентре.
Более подробно с прогнозом погоды на 24 декабря Вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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