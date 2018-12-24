07:33
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Чи потішить погода жителів України на католицьке Різдво

      64 Читать новость на русском
      Якою буде погода на католицьке Різдво: прогноз синоптиків
      Якою буде погода на католицьке Різдво: прогноз синоптиків / Фото з відкритих джерел

      На різдвяні свята, які християни західного обряду, святкуватимуть 24-25 грудня, погода в Україні очікується хмарною, також є імовірність опадів.

      За інформацією Укргідрометцентру, 24-25 грудня в Україні буде хмарно та випаде невеликий сніг, який на заході та півдні країни супроводжуватиметься дощем.

      Читайте також: Харків вхурделило, а Карпати очікують сходження лавин: якою буде погода на Новий рік

      "24 грудня у західних областях і 25 грудня у східній частині – помірні опади. На дорогах країни, крім півдня, – місцями ожеледиця. Вітер буде західним і північно-західним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду", – кажуть синоптики.

      Щодо температури, то, за словами фахівців, вночі та удень 24 грудня у західних, південних і східних областях прогнозується від 2 градусів морозу, а на решті території – до 3 градусів тепла.

      Погода, негода, Різдво, Новий Рік, Укргідрометцентр, католики, опади, сніг
      Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 24-25 грудня 

      Натомість 25 грудня по всій Україні спостерігатиметься від -1 градусу до -6, а на півночі Лівобережжя стовпчики термометрів опустяться до 4-9 градусів нижче нуля.

      "24-25 грудня у Києві буде хмарно. Місцями – невеликий сніг (вдень 24 грудня –повсюди). На дорогах очікується місцями ожеледиця. Вітер – західний і північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі і вдень становитиму 1-6 градусів морозу", – додають у Гідрометцентрі.

      Детальніше з прогнозом погоди на 24 грудня Ви можете ознайомитися за цим посиланням

      Теги: Новини України Новорічні свята Різдво Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      23 грудня , 22:01 Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      4249
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      23 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      2965
      Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      23 грудня , 19:30 Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      826
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      23 грудня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 715
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хто такий скандальний Каськів і як він потрапив у політику
       8 вересня 2016 , 16:44
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Найабсурдніший пенальті в історії футболу: світові ЗМІ обурені суддівством у матчі Манчестер Сіті – Шахтар
       8 листопада , 11:30
      Динамо готується провести сенсаційний трансфер – неочікуване рішення киян
       21 грудня , 14:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук