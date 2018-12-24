Чи потішить погода жителів України на католицьке Різдво

На різдвяні свята, які християни західного обряду, святкуватимуть 24-25 грудня, погода в Україні очікується хмарною, також є імовірність опадів.

За інформацією Укргідрометцентру, 24-25 грудня в Україні буде хмарно та випаде невеликий сніг, який на заході та півдні країни супроводжуватиметься дощем.

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"24 грудня у західних областях і 25 грудня у східній частині – помірні опади. На дорогах країни, крім півдня, – місцями ожеледиця. Вітер буде західним і північно-західним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду", – кажуть синоптики.

Щодо температури, то, за словами фахівців, вночі та удень 24 грудня у західних, південних і східних областях прогнозується від 2 градусів морозу, а на решті території – до 3 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 24-25 грудня

Натомість 25 грудня по всій Україні спостерігатиметься від -1 градусу до -6, а на півночі Лівобережжя стовпчики термометрів опустяться до 4-9 градусів нижче нуля.

"24-25 грудня у Києві буде хмарно. Місцями – невеликий сніг (вдень 24 грудня –повсюди). На дорогах очікується місцями ожеледиця. Вітер – західний і північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі і вдень становитиму 1-6 градусів морозу", – додають у Гідрометцентрі.

Детальніше з прогнозом погоди на 24 грудня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.