Чи потішить погода жителів України на католицьке Різдво
На різдвяні свята, які християни західного обряду, святкуватимуть 24-25 грудня, погода в Україні очікується хмарною, також є імовірність опадів.
За інформацією Укргідрометцентру, 24-25 грудня в Україні буде хмарно та випаде невеликий сніг, який на заході та півдні країни супроводжуватиметься дощем.
Читайте також: Харків вхурделило, а Карпати очікують сходження лавин: якою буде погода на Новий рік
"24 грудня у західних областях і 25 грудня у східній частині – помірні опади. На дорогах країни, крім півдня, – місцями ожеледиця. Вітер буде західним і північно-західним, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду", – кажуть синоптики.
Щодо температури, то, за словами фахівців, вночі та удень 24 грудня у західних, південних і східних областях прогнозується від 2 градусів морозу, а на решті території – до 3 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 24-25 грудня
Натомість 25 грудня по всій Україні спостерігатиметься від -1 градусу до -6, а на півночі Лівобережжя стовпчики термометрів опустяться до 4-9 градусів нижче нуля.
"24-25 грудня у Києві буде хмарно. Місцями – невеликий сніг (вдень 24 грудня –повсюди). На дорогах очікується місцями ожеледиця. Вітер – західний і північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі і вдень становитиму 1-6 градусів морозу", – додають у Гідрометцентрі.
Детальніше з прогнозом погоди на 24 грудня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.
Вибір редакції
-
В американському штаті Огайо невідомий на автомобілі протаранив стіну церкви, є постраждалісьогодні , 02:46
-
Союзник повинен бути надійним, — Макрон прокоментував виведення американських військ з Сиріїсьогодні , 00:58
-
У Миколаєві без попередження скасували перший авіарейс до Києва: відома причина23 грудня , 23:58