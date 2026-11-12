Поражение ракетоносителя и потери авиации врага: эксперт разъяснил подробности

Украинские дальнобойные средства продолжают наносить существенные удары по стратегическим военным целям российских захватчиков. О последствиях масштабных атак и потерях оккупантов в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт подполковник Тарас Березовец.

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Глубинные удары: какие потери несет российская авиация?

Во время отражения воздушных атак враг несет серьезные потери непосредственно в своем воздушном пространстве, где было зафиксировано уничтожение истребителя МиГ-31 и вертолетов Ми-8 и Ка-52. По словам эксперта, украинские беспилотные системы демонстрируют исключительную дальность и результативность в глубоком тылу врага.

Дело в том, что украинские беспилотные системы уже давно доказали, что они не только эффективны, но и действительно способны наносить удары на расстоянии более трех тысяч километров. Поэтому у нас есть достаточно средств дальнего поражения – и в необходимом количестве, и в необходимом качестве – для того, чтобы выполнять ответственные задачи– отметил Березовец.

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Он обратил внимание на то, что даже нахождение техники в воздухе больше не спасает ее от поражения украинскими БПЛА, хотя российская пропаганда постоянно придумывает собственные версии событий.

Почему поражение ракетоносцев на Балтике критично для РФ?

Серьезный удар силы обороны нанесли и по военно-морскому флоту противника в Балтийском море. В частности, были поражены корабль проекта "Буян-М", а также судно класса 22800 "Каракурт", что способно нести крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

"Самое главное, что он был носителем крылатых ракет, его поражение ставит противника в очень сложную ситуацию, у него и так ограниченное количество катеров для запуска соответствующих крылатых ракет", – отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что после того, как флот оккупантов был вынужден бежать из Крыма в Краснодарский край, подобные атаки на Балтике создают критические проблемы для командования РФ.

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Что известно о масштабных атаках на тыловые базы?

Ранее эксперты уже комментировали успешную атаку на Усть-Лугу, благодаря которой вражеской инфраструктуре нанесен большой ущерб. Эксперт отметил, что подобные операции готовятся в течение длительного времени и демонстрируют быстрый технологический прогресс Сил обороны.

Кроме того, украинские силы успешно были сбиты вертолеты Ка-52 и другую вражескую технику на базах постоянного размещения. Также результативной стала атака на Киришский НПЗ, в ходе которой дронам удалось поразить ключевые производственные мощности.