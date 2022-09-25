Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ранее российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, вступит ли Запад в войну, если россия нанесет ядерный удар.

Важно Откуда россия может нанести ядерный удар и решится ли на это путин

Путин готов к любым преступлениям

Гудков отметил, что путин для того, чтобы сохранить свою жизнь и власть, готов к любым преступлениям. Пока у него практически ничего нет, кроме ядерного шантажа. Впрочем, именно сейчас эта угроза приостановилась, поскольку путин объявил о мобилизации. Она призвана пополнить войска на фронте, заместить те потери, которые несет российская армия.

Критически вопрос возникнет тогда, когда путин будет понимать, что все, война проиграна, нет никаких средств одержать победу или стабилизировать ситуацию. Вот тогда ядерный шантаж возобновится со страшной силой,

– заметил российский оппозиционный политик.

Он все же надеется, что путин не готов умирать и не применит ядерное оружие. Однако о том, что шантаж усилится, сомнений нет.

Путин боится за свою жизнь

По словам Гудкова, путин все-таки боится за свою жизнь. Перед личными встречами с ним люди находятся на карантине, сдают все анализы.

"Однако, как только путин проиграют войну, перед ним возникнет дилемма. Или погибнуть от американского или британского ядерного удара. Или погибнуть от рук своего же окружения", – подчеркнул он.

Российский оппозиционный политик подытожил, что путин будет столь токсичен для дальнейшего комфортного существования российской элиты, которую сам путин вырастил. Это и будет самый критический момент, когда путин будет решать, от чего есть больший риск погибнуть.

Гудков о том, что как только путин проиграет войну, у него будет 2 варианта гибели: смотрите видео

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