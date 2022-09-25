Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше російський правозахисник Марк Фейгін розповів, чи вступить Захід у війну, якщо росія завдасть ядерного удару.

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Путін готовий до будь-яких злочинів

Гудков зазначив, що путін для того, щоб зберегти своє життя і владу, готовий до будь-яких злочинів. Наразі в нього практично нічого немає, окрім ядерного шантажу. Утім саме зараз ця загроза призупинилась, оскільки путін оголосив про мобілізацію. Вона покликана поповнити війська на фронті, замістити ті втрати, яких зазнає російська армія.

Критично питання виникне тоді, коли путін розумітиме, що все, війна програна, немає ніяких засобів здобути перемогу або ж стабілізувати ситуацію. Ось тоді ядерний шантаж відновиться зі страшною силою,

– зауважив російський опозиційний політик.

Він усе ж сподівається, що путін не готовий умирати, тож не застосує ядерну зброю. Однак у тому, що шантаж посилиться, сумнівів немає.

Путін боїться за своє життя

За словами Гудкова, путін усе ж боїться за своє життя. Перед особистими зустрічами з ним люди перебувають на карантині, здають усі аналізи тощо.

"Однак, щойно путін програє війну, перед ним виникне дилема. Чи загинути від американського або британського ядерного удару. Чи загинути від рук свого ж оточення", – наголосив він.

Російський опозиційний політик підсумував, що путін буде настільки токсичним для подальшого комфортного існування російської еліти, яку путін сам виростив. Це й буде найкритичніший момент, коли путін вирішуватиме, від чого є більший ризик загинути.

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