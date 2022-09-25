Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Інститут майбутнього Іван Ступак. Раніше сєргєй лавров заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через фейкові "референдуми" території України.

Читайте також Арестович припустив, чи наважиться путін на ядерний удар по Україні та якою буде відповідь

"Росіяни починають розгойдувати цю історію і перевертають усе з ніг на голову", – сказав Ступак.

Чи може росія застосувати ядерну зброю

Він додав, що попри абсурдність погроз, не можна відкидати того, що росія справді може наважитися на ядерний удар.

Існує ймовірність застосування ядерної зброї. Росіяни душать нас, підвищують ставки і чекають на відповідь європейців. Є кілька варіантів застосування цієї зброї,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Куди може вдарити росія

За його словами, можна виділити кілька рівнів, як росія може застосувати ядерну зброю.

Перший – демонстративний ядерний удар з метою налякати світ . У такому випадку окупанти можуть випустити ракету на безлюдній території – в акваторії або в пустелі.

. У такому випадку окупанти можуть випустити ракету на безлюдній території – в акваторії або в пустелі. Другий рівень – росіяни можуть знищити невеликий військовий або цивільний об'єкт .

. На третьому рівні росія може завдати ядерного удару по великих містах, щоб вразити центри ухвалення рішень.

Що потрібно зрозуміти росіянам

Ступак наголосив, що росіяни своїми діями нічого не досягнуть. За його словами, країна-агресорка має усвідомити, що в Україні немає єдиного центру ухвалення рішень.

В Україні є різні гілки влади. У випадку знищення однієї з них інша підтримає її функції. Також є розгалужене військове командування. Тож не треба брати українців на ці дешеві "понти",

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Іван Ступак розкрив мету мобілізації в росії: дивіться відео

Реакція на ядерні погрози з боку росії: головне