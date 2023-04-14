Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, проигрыш России в войне против Украины бесспорен при любых условиях.

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Россия может достичь военной поддержки

Михаил Подоляк отметил, что очень трудно судить о том, остались ли в России лазейки по поставке оружия.

Те страны, которые сегодня частично боятся передавать что-либо России, будут понимать, что все подвисло, все не будет так агрессивно по отношению к тем, кто предлагает России возможности обхода санкций. Они начнут что-то передавать России,

– объяснил он.

По его мнению, они получат дополнительные материалы и ускорят производство на своих предприятиях.

"Через год мы получим уже совсем другой уровень и снарядного и ракетного обеспечения, и бронетехники отремонтированной и законсервированной и так далее", – отметил советник главы ОП.

По его словам, говорится об улучшении производства вооружения не только России, но и ряда ее партнеров.

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"Серые" страны заплатят за сотрудничество с Россией

Михаил Подоляк убежден, что не все страны-союзницы России будут говорить о своей помощи государству-агрессору.

"Это не только Иран и Северная Корея. Просто многие страны, которые сегодня боятся, понимают, что Россию могут дожать санкциями и войной", – рассказал он.

Советник главы ОП отметил, что после того, как война окончится поражением России, будет много расследований. Они будут касаться тех, кто позволял России на время обходить санкции и таким образом получать снаряды, дроны.

Это будут существенные репутационные, экономические и финансовые потери для этих "серых" стран. Это не только Ирана касается,

– подчеркнул он.

По его мнению, страны это понимают и ведут себя достаточно осторожно.

"Но как только будет замораживание конфликта, эти все "серые" страны сразу позволят себе интенсивно сотрудничать с Россией. А почему? Потому что Россия будет платить премиальные", – заметил Подоляк.

По его словам, именно поэтому мы не можем ни в коем случае замораживать конфликт, потому что все понимают ответственность в случае проигрыша России.

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