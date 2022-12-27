Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он проанализировал историческую справку другого неназванного автора.
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Россия проигрывала многие войны в 20 веке
Жданов зацитировал несколько мощных военных поражений и неудач в войнах, в которых участвовала Россия. Сюда вошли:
- Российско-японская война 1904 – 1905 годов. Сокрушительное поражение Российской империи, где она потеряла Тихоокеанский и Балтийский флоты.
- Первая мировая война 1914 – 1918 годов. Поражение, подписание Брестского мира, выплата репараций.
- Советско-польская война 1919 – 1920 годов. Поражение. Разгром под Вислой.
- Советско-финская война 1939 – 1940 годов. Большие потери и подписание мирного договора. Свои задачи СССР не выполнил. Основной целью оккупантов был полный захват Финляндии, а не только Карелии.
Как отметил Жданов, Вторую мировую войну развязали СССР и его союзник, нацистская Германия, напав на территорию Польши в 1939 году. Потом победу удалось достичь благодаря ленд-лизу и антигитлеровской коалиции, куда входили десятки стран.
Капитуляцию от Германии подписывали союзники СССР. Они не позвали СССР, потому что считали их оккупантами, что переросло потом в Холодную войну. Черчилль предлагал освободить Европу от советских захватчиков, но все тогда устали от войны,
– считает Жданов.
По его словам, СССР подписал капитуляцию Германии на следующий день. Потому в Европе поминают погибших 8 мая, а в России празднуют 9 мая. Но на самом деле "победа" очень горькая. СССР потерял от 20 миллионов, а, по другим данным, почти 42 миллиона человек.
Жданов напомнил, что до 1965 года в СССР не отмечали так называемый "день победы". Первым решил сделать это "праздником" тогдашний глава СССР Леонид Брежнев. А к тому же до этого многих инвалидов принудительно вывозили из городов в интернаты.
Только к 20-летию Брежнев решил, что пропаганда должна сделать из этого легкую победу. Они выделили так называемую "великую отечественную войну" из 2 Мировой, забрали все сотрудничество с немцами и вот к чему раздули. Победобесие. Не знаю, что они празднуют. Гибель более 5 части населения СССР на тот момент,
– отметил Жданов.
Жданов рассказал о военных поражениях России в 20 веке: смотрите видео
После Второй мировой у россиян тоже было много неудачных войн. Среди них:
- Советская война в Афганистане 1979 – 1989 год. Проигранная война без достижения целей по всем пунктам.
- Холодная война 1946 – 1991 год. Поражение. Результат – распад СССР.
- Первая российско-чеченская война 1994 – 1996 год. Еще одно поражение. Тогда российская армия существенно преобладала в численности.
- Вторая российско-чеченская война 1999 – 2009 год. Позорный мирный договор. Россия до сих пор выплачивает средства Кадырову за лояльность.
- Война против Украины 2014 год – до сих пор. Украина выстояла 8 лет, а сейчас сдерживает полномасштабное вторжение. Россия терпит военное, политическое и экономическое поражение.
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов
- Вооруженные Силы Украины уже уничтожили около 103 220 российских оккупантов. Таковы боевые потери в России по состоянию на 307-й день полномасштабной войны.
- За минувшие сутки, 26 ноября, украинские военные отправили на "концерт Кобзона" еще 620 захватчиков.
- Кроме того, ВСУ уже уничтожили значительное количество техники оккупантов. Среди всего – 3016 танков, 6024 боевых бронированных машин, 1998 артиллерийских систем, 418 РСЗО, 212 средств ПВО и т.д.