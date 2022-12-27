На рекламных щитах Ижевска появилась реклама круглосуточной доставки "груза 200", пишет 24 канал. На объявлении рекламируют встречу и отправку "груза 200", а также обустройство могил.

Кстати Результаты очень "вкусные", – Гуменюк об отработке ВСУ на Юге

Россияне возмущены из-за баннера о "грузе 200"

Как информируют российские медиа, баннер вдруг вызвал возмущение жителей города в социальных сетях. Чем вызвано негодование – не сообщается.

В ритуальном агентстве, разместившем рекламу на щитах, сообщили, что якобы речь шла о репатриации в целом. Сообщается, что граждане России умирают не только на войне.

Впрочем, именно на войне российские граждане гибнут очень быстро. Это подтверждает ежедневное возведение Генерального штаба ВСУ.

Что известно о потерях России

  • Общие боевые потери России по состоянию на 307 день полномасштабной войны против Украины составляют 103 220 военных. Такое количество военных Россия потеряла всего за 10 месяцев полномасштабного вторжения.
  • Только за минувшие сутки наши защитники обезвредили еще 620 захватчиков. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно актуализирует информацию.
  • За прошедшие сутки больше потерь оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях. Заметим, что вокруг Бахмута сейчас идут ожесточенные бои. Кроме того, Россия в декабре решила возобновить наступление на Лиман.
  • 25 декабря украинские военные поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Отмечают, что потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ.