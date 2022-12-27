На рекламных щитах Ижевска появилась реклама круглосуточной доставки "груза 200", пишет 24 канал. На объявлении рекламируют встречу и отправку "груза 200", а также обустройство могил.

Кстати Результаты очень "вкусные", – Гуменюк об отработке ВСУ на Юге

Россияне возмущены из-за баннера о "грузе 200"

Как информируют российские медиа, баннер вдруг вызвал возмущение жителей города в социальных сетях. Чем вызвано негодование – не сообщается.

В ритуальном агентстве, разместившем рекламу на щитах, сообщили, что якобы речь шла о репатриации в целом. Сообщается, что граждане России умирают не только на войне.

Впрочем, именно на войне российские граждане гибнут очень быстро. Это подтверждает ежедневное возведение Генерального штаба ВСУ.

Что известно о потерях России