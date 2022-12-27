На рекламних щитах Іжевська з'явилася реклама цілодобової доставки "вантажу 200", пише 24 канал. На оголошенні рекламують зустріч і відправку "вантажу 200", а також облаштування могил.
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Росіяни обурені через банер про "вантаж 200"
Як інформують російські медіа, банер раптом викликав обурення мешканців міста у соціальних мережах. Чим спричинено обурення – не повідомляється.
У ритуальному агентстві, яке розмістило рекламу на щитах, повідомили, що нібито йшлося про репатріацію загалом. Повідомляється, що громадяни Росії помирають не лише на війні.
Втім, саме на війні російські громадяни гинуть дуже стрімко. Це підтверджує щоденне зведення Генерального штабу ЗСУ.
Що відомо про втрати Росії
- Загальні бойові втрати Росії станом на 307 день повномасштабної війни проти України складають 103 220 військових. Таку кількість військових Росія втратила всього за 10 місяців повномасштабного вторгнення.
- Тільки за минулу добу наші захисники знешкодили ще 620 загарбників. Втім, ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно актуалізує інформацію.
- За минулу добу найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зауважимо, що навколо Бахмута зараз точаться запеклі бої. Крім того, Росія у грудні вирішила відновити наступ на Лиман.
- Додамо, що 25 грудня українські військові уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Зазначають, що втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників ФСБ.