На рекламних щитах Іжевська з'явилася реклама цілодобової доставки "вантажу 200", пише 24 канал. На оголошенні рекламують зустріч і відправку "вантажу 200", а також облаштування могил.

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Росіяни обурені через банер про "вантаж 200"

Як інформують російські медіа, банер раптом викликав обурення мешканців міста у соціальних мережах. Чим спричинено обурення – не повідомляється.

У ритуальному агентстві, яке розмістило рекламу на щитах, повідомили, що нібито йшлося про репатріацію загалом. Повідомляється, що громадяни Росії помирають не лише на війні.

Втім, саме на війні російські громадяни гинуть дуже стрімко. Це підтверджує щоденне зведення Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо про втрати Росії