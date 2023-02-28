Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, существует точка зрения, что глава Кремля такими заявлениями готовит россиян к поражению в войне в Украине.
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Мол, диктатор выведет из Украины войска, а затем заявит, что таким образом уберег Россию от распада, которого добивается "злой Запад". Тизенгаузен уверен, что такой вариант невозможен.
На кого "повесят" поражение в войне
Ведь глава Кремля уже давно ничего не объясняет россиянам, в том числе и касательно ситуации на фронте.
"Сейчас в России работает формула "объявить виновным какого-нибудь военачальника". Например, сменить Сергея Суровикина на Валерия Герасимова, и сказать, что это они виновны (в поражениях России – 24 Канал)", – отметил политтехнолог.
Он добавил, что даже при полном поражении Путин не будет оправдываться перед народом.
Уже в крайнем случае может снять министра обороны Сергея Шойгу и заявить, что он виноват в том, что оккупанты сдали Донецкую или Луганскую область,
– подчеркнул Тизенгаузен.
По его словам, если бы Путин что-то объяснял населению России, то объяснил хотя бы процесс, прямо касающийся жизни российских граждан – мобилизацию.
Однако диктатор в сентябре 2022 года просто "поддержал" решение минобороны. При этом он даже не приложил усилий для того, чтобы рассказать россиянам, за что они должны умирать.
Борис Тизенгаузен рассказал о провалах оккупантов на войне: смотрите видео
Россияне не понимают, что такое демократия
Российские оппозиционеры, живущие преимущественно за границей, распространяют тезисы о том, что россияне хотят демократии. Однако Владимир Путин, мол, препятствует этому процессу. Тизенгаузен отметил, что российское общество никогда не было демократическим.
Более того, кремлевская пропаганда полностью исказила представление россиян о демократии.
Для них это обязательно какие-то гей-парады, "родитель №1 и №2". Россиян убеждают, что именно к этому всему приводит демократия,
– отметил политтехнолог.
Он добавил, что население России пытается максимально отстраниться от участия в политической жизни страны. Даже во время соцопросов относительно того, почему так долго идет война в Украине, россияне говорят, что Путину виднее.
"Даже в случае полного поражения в войне жители России никаких претензий Путину не будут выдвигать. Кому угодно, но не ему", – сказал Тизенгаузен.
Как жители России объяснят себе провал Путина
По словам политтехнолога, когда оккупанты сбегут из Донецкой, Луганской областей и других оккупированных территорий, то придумают оправдание, почему именно так это и должно было быть.
К примеру, скажут, что у Путина есть замысел, что он мыслит в масштабах десятилетий. Мол, за 10 лет на этих территориях вырастим "нормальных" русскомыслящих людей и добьемся раскола Украины,
– предположил Тизенгаузен.
Или жители России могут поверить в то, что Россия просто хотела испугать мир. Мол, Путин показал всем, где чье место. А чужие территории России не нужны. Тизенгаузен добавил, что россияне будут искренне верить в подобные оправдания.
Заявление Путина о распаде России: коротко
- Владимир Путин решил испугать россиян тем, что Запад якобы стремится разделить Россию. Диктатор заявил, что российский народ после войны может исчезнуть.
- Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что таким образом диктатор пытается испугать россиян и побудить их идти воевать за Россию.
- Политолог Владимир Фесенко предположил, что российский диктатор Владимир Путин хочет оправдаться перед своим народом из-за поражений в войне. В то же время он стремится запугать россиян и сохранить отождествление России с его фигурой.