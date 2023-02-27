Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские власти пытаются поднять мотивацию россиян воевать дальше.

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Ведь сейчас представители оккупационного войска не понимают, за что они гибнут.

"Россияне перестают понимать, что делает Россия в Украине и кого "защищает". Даже до российского народа начинает доходить нелогичность определенных действий кремлевского руководства", – подчеркнул Свитан.

Россия пытается сформировать мобилизационный ресурс

Полковник запаса ВСУ считает, что Кремль стремится поднять мотивацию россиян перед тем, как увеличить призыв в российскую армию.

Руководству России сейчас очень важно увеличить количество военных и создать определенные мобилизационные ресурсы. Если этого не сделать, россияне в ближайшие 3 месяца могут остаться без армии,

– отметил военный эксперт.

Свитан добавил, что российские власти будут пытаться создать мобилизационный ресурс к лету. Однако сейчас с этим большие проблемы, потому что никто не хочет воевать.

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Единственная опция для воздействия на россиян

По словам военного эксперта, тезисы о "защите своих" уже на россиян не действуют.

Теперь Кремль включает режим "защиты" самой России как таковой. Осталась только эта опция, и сейчас ее начинают разгонять,

– отметил Свитан.

Он добавил, что о вероятном распаде России в случае поражения в войне говорит, в частности, Дмитрий Медведев. Экс-президент России распространил риторику Владимира Путина, который заявлял, что мир без России не может существовать.

Власти готовят россиян к поражению в войне

Военный эксперт отметил, что российское руководство пытается пугать мир, но, прежде всего, запугивает самих себя. Кроме того, по мнению Свитана, риторика об "угрозе" распада России имеет еще одну цель.

Кремль уже начинает готовить россиян к выходу из Украины, причем к выходу с поражением. Они уже рисуют такие сценарии и психологически готовят россиян к тому, что российская армия покинет украинскую территорию,

– сообщил полковник запаса ВСУ.

Он убежден, что руководство России постарается оправдать себя в глазах населения. Российская власть стремится подменить понятия и выдать свое позорное поражение в войне за победу. После вывода войск из Украины Кремль может сказать, что таким образом сохранил Россию.

"Это хороший психологический механизм для того, чтобы укрепить дух россиян и удержаться у власти", – сказал Свитан.

Придумают победу над "страшным Западом"

По словам военного эксперта, дальше российские военные будут удерживать в режиме обороны линию границы между Украиной и Россией, которая была по состоянию на 1991 год. Это будут преподносить российскому населению как "защиту государства".

"Уже несколько месяцев 3 российских региона к этому готовятся. В Белгородской, Курской и Брянской областях роют траншеи, ставят так называемые "зубы дракона", – сказал Свитан.

Он добавил, что всю эту притворную защиту границы россиянам будут продавать как победу над "страшным Западом".

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