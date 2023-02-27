Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російська влада намагається підняти мотивацію росіян воювати далі.

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Адже зараз представники окупаційного війська не розуміють, за що вони гинуть.

"Росіяни перестають розуміти, що робить Росія в Україні і кого "захищає". Навіть до російського народу починає доходити нелогічність певних дій кремлівського керівництва", – наголосив Світан.

Росія намагається сформувати мобілізаційний ресурс

Полковник запасу ЗСУ вважає, що Кремль прагне підняти мотивацію росіян перед тим, як збільшити призов до російської армії.

Керівництву Росії зараз дуже важливо збільшити кількість військових і створити певні мобілізаційні ресурси. Якщо цього не зробити, росіяни у найближчі 3 місяці можуть залишитися без армії,

– зазначив військовий експерт.

Світан додав, що російська влада намагатиметься створити мобілізаційний ресурс до літа. Однак зараз з цим великі проблеми, адже ніхто не хоче воювати.

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Єдина опція для впливу на росіян

За словами військового експерта, тези про "захист своїх" вже на росіян не діють.

Тепер Кремль включає режим "захисту" самої Росії як такої. Лишилася лише ця опція, і зараз її починають розганяти,

– зауважив Світан.

Він додав, що про ймовірний розпад Росії у разі поразки у війні говорить, зокрема, Дмітрій Мєдвєдєв. Експрезидент Росії поширив риторику Владіміра Путіна, який заявляв, що світ без Росії не може існувати.

Влада готує росіян до поразки у війні

Військовий експерт зазначив, що російське керівництво намагається лякати світ, але насамперед залякують самих себе. Окрім того, на думку Світана, риторика про "загрозу" розпаду Росії має ще одну мету.

Кремль вже починає готувати росіян до виходу з України, причому до виходу з поразкою. Вони вже малюють такі сценарії і психологічно готують росіян до того, що російська армія покине українську територію,

– повідомив полковник запасу ЗСУ.

Він переконаний, що керівництво Росії намагатиметься виправдати себе в очах населення. Російська влада прагне підмінити поняття і видати свою ганебну поразку у війні за перемогу. Після виводу військ з України Кремль може сказати, що, мовляв, таким чином зберіг Росію.

"Це гарний психологічний механізм для того, щоб зміцнити дух росіян та утриматися при владі", – сказав Світан.

Вигадають перемогу над "страшним Заходом"

За словами військового експерта, далі російські військові будуть утримувати у режимі оборони лінію кордону між Україною та Росією, яка була станом на 1991 рік. Це подаватимуть російському населенню як "захист держави".

"Вже кілька місяців 3 російських регіони до цього готуються. У Бєлгородській, Курській та Брянській областях риють траншеї, ставлять так звані "зуби дракона", – сказав Світан.

Він додав, що увесь цей вдаваний захист кордону росіянам продаватимуть як перемогу над "страшним Заходом".

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