В индийском городе Канпур собака выпрыгнула из окна 4 этажа и погибла после того, как стало известно о смерти ее владелицы. Анита Рой умерла от почечной болезни, с которой боролась в течение долгого периода.

Как сообщает India TV, когда тело умершей женщины привезли в дом, собака начала громко скулить. Из-за этого сыну покойной даже пришлось закрыть домашнего любимца в каморке.

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Однако пес как-то смог попасть на четвертый этаж дома и начал громко лаять. Когда родственники Аниты Рой повезли ее тело на кремацию, пес выпрыгнул из окна и погиб.

Муж пострадавшей рассказал журналистам, что его жена 13 лет назад спасла собаку. После этого животное поселилось в их доме.

По словам мужчины, Анита Рой очень привязалась к домашнему любимцу, и с тех пор он стал частью их семьи.

Новые факты о возрасте собак

Заметим, недавно биологи из США создали методику, которая позволяет точно пересчитать возраст собаки в человеческие годы.

Во время исследования выяснилось, что умножать возраст собак на семь не имеет никакого смысла. И установили, что собаки очень быстро взрослеют в первые четыре года жизни.