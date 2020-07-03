В індійському місті Канпур собака вистрибнув з вікна 4 поверху і загинув після того, як стало відомо про смерть його власниці. Аніта Рой померла від ниркової хвороби, з якою боролась протягом довгого періоду.

Як повідомляє India TV, коли тіло померлої жінки привезли в будинок, собака почав голосно скавчати. Через це сину покійної навіть довелося закрити домашнього улюбленця в комірчині.

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Однак собака якось зміг потрапити на четвертий поверх будинку і почав гучно гавкати. Коли родичі Аніти Рой повезли її тіло на кремацію, пес вистрибнув з вікна і загинув.

Чоловік померлої розповів журналістам, що його дружина 13 років назад врятувала собаку. Після цього тварина поселилась в їхньому будинку.

За словами чоловіка, Аніта Рой дуже прив'язалась до хатнього улюбленця, і з того часу він став частиною їхньої родини.

Нові факти про вік собак

Зауважимо, нещодавно біологи з США створили методику, яка дозволяє точно перерахувати вік собаки в людські роки.

Відтак під час дослідження з'ясувалося, що множити вік собак на сім не має ніякого сенсу. І встановили, що собаки дуже швидко дорослішають в перші чотири роки життя.