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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Поразительный цинизм: правоохранители почти 10 лет затягивают расследование кражи тракторов

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      Эта история вполне могла бы стать сюжетом голливудского фильма. Настолько она возмутительна и одновременно абсурдна. На Ровненщине уже почти 10 лет расследуют кражу трактора. Милиция, а сейчас полиция уже даже вышли на след преступников. Но дело в суд так и не передали. Более того, те, кто должен защищать крестьян, брали с них взятки. Потерпевшие не выдержали и пошли к журналистам.

      Фермер Юрий Царук всю свою жизнь мечтал о тракторе. В 2010 году он наконец насобирал деньги, а именно 146 тысяч гривен. Но выехать на тракторе в поле не успел, потому что машину украли из гаража. Юрий обратился в милицию. По горячим следам они шли 25 километров.

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      Фермер считает, что правоохранители очень быстро нашли трактор, он находился в городе Березно. Однако правоохранители так и не вернули его хозяину. Проблема в том, что Юрий купил трактор у фирмы "Техноторг", но без документов, директор обещал через неделю их привезти. Там же приобрели тракторы и другие фермеры, которых обокрали.

      У меня украли трактор в 2010 году, через год и три месяца воруют в селе Дубровица. Село Селец, аналогичная такая кража те же преступники,
      – сказал Юрий.


      Фермер Юрий Царук

      Дела о кражах тракторов объединили в одно. Во время расследования фермер хорошо мотивировал районных правоохранителей, давая взятки.

      Сначала я им давал по пару тысяч, потому что им надо было на бензин, чтобы где-то поехать искать. Я не знаю, правда или нет, но такое было,
      – заметил фермер.

      Размеры денежных вознаграждений только увеличивались, но дело не двигалось. Один из следователей Николай Стрельчук, который шел десятки километров по горячим следам убеждал, что расследовать дело мешал старый уголовный кодекс. Мол, он не давал следователям право доступа к тайным средствам.


      Фермер хорошо мотивировал районных правоохранителей, давая взятки

      Искать воров взялись и правоохранители из областного управления. Они их даже нашли, но отпустили. Местных же воров знают даже без полиции. Обманутые мужчины пытались поговорить с вероятными ворами, но в ответ услышали только брань и угрозы. Поэтому теперь Юрию предоставят охрану, дело пытается довести до конца местный отдел полиции.

      Заместитель начальника Дубенского отдела полиции Владимир Чиж подчеркнул, что на расследование влияло отсутствие доказательств. Кроме того, факт взятки милиционерам он не исключает. Сейчас дело о краже тракторов снова в активной стадии. Полицейские в очередной раз изучают материалы дела. Фермеры надеются, что найти и наказать виновных получится лишь благодаря публичной огласке.

      Помочь фермерам взялись журналисты программы "Следствие.Инфо". Они сняли фильм, который рассказывает об обычной краже трактора и циничном поведении правоохранителей. Историю о поиске справедливости, которая изменила жизнь двух украинских семей, смотрите сегодня в 21:30 на 24 канале.

      Смотрите трейлер фильма о поисках тракторов и справедливости

       

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      Автор: Марта Когут
      Теги: Новости Украины Деньги Журналисты Расследования Полиция Взятка СМИ
      Источник: 24 канал
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