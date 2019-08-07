Вражаючий цинізм: правоохоронці майже 10 років затягують розслідування крадіжки тракторів

Ця історія цілком могла би стати сюжетом голлівудського фільму. Настільки вона обурлива і водночас абсурдна. На Рівненщині вже майже 10 років розслідують крадіжку трактора. Міліція, а нині поліція вже навіть вийшли на слід злочинців. Але справу до суду так і не передали. Ба більше, ті, хто мав захищати селян, брали з них хабарі. Потерпілі не витримали й пішли до журналістів.

Фермер Юрій Царук усе своє життя мріяв про трактор. У 2010 році він нарешті назбирав гроші, а саме 146 тисяч гривень. Але виїхати трактором у поле не встиг, бо машину вкрали з гаража. Юрій звернувся до міліції. По гарячих слідах вони йшли 25 кілометрів.

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Фермер вважає, що правоохоронці дуже швидко знайшли трактор, він перебував у місті Березне. Однак правоохоронці так і не повернули його господарю. Проблема у тому, що Юрій купив трактор у фірми "Техноторг", але без документів, директор обіцяв за тиждень їх привезти. Там же придбали трактори й інші фермери, яких також обікрали.

У мене вкрали трактор у 2010 році, через рік і три місяці крадуть у селі Дубровиця. Село Сілець, аналогічна така крадіжка ті самі злочинці,

– сказав Юрій.



Фермер Юрій Царук

Справи про крадіжки тракторів об'єднали в одну. Під час розслідування фермер добре мотивував районних правоохоронців, дававши хабарі.

Спочатку я їм давав по пару тисяч, бо їм треба було на бензину, щоб десь поїхати шукати. Я не знаю, чи то правда чи ні, але таке було,

– зауважив фермер.

Розміри грошових винагород лише збільшувалися, але справа не рухалась. Один зі слідчих Микола Стрільчук, який йшов десятки кілометрів по гарячих слідах переконував, що розслідувати справу заважав старий кримінальний кодекс. Мовляв, він не давав слідчим право доступу до таємних засобів.



Фермер добре мотивував районних правоохоронців, дававши хабарі

Шукати злодіїв взялися і правоохоронці з обласного управління. Вони їх навіть знайшли, але відпустили. Місцеві ж крадіїв знають навіть без поліції. Ошукані чоловіки намагалися поговорити з ймовірними крадіями, але у відповідь почули лише лайку та погрози. Тож тепер Юрію нададуть охорону, справу намагається довести до кінця місцевий відділ поліції.

Заступник начальника Дубенського відділу поліції Володимир Чиж наголосив, що на розслідування впливало відсутність доказів. Крім того, факт хабаря міліціонерам він не виключає. Зараз справа про крадіжку тракторів знову в активній стадії. Поліцейські вкотре вивчають матеріали справи. Фермери ж сподіваються, що знайти та покарати винних вийде лише завдяки публічному розголосу.

Допомогти фермерам взялися журналісти програми "Слідство.Інфо". Вони зняли фільм, яким розповідає про звичайну крадіжку трактора та цинічну поведінку правоохоронців. Історію про пошук справедливості, яка змінила життя двох українських сімей, дивіться сьогодні о 21:30 на 24 каналі.

Дивіться трейлер фільму про пошуки тракторів та справедливості