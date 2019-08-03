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      Поліція відпустила жінку, яка викинула свою мертву дитину у валізі в Чернівцях

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      Анна Пилявська
      Анна Пилявська / Соцмережі

      З поліцейського відділку відпустили 22-річну Анну Пилявську, яка наприкінці червня у Чернівцях викинула у валізі свого мертвого 3-річного сина.

      За інформацією "UA: Буковина", наразі жінку підозрюють лише у крадіжці – вона вкрала гроші та рушницю у власного батька ще до того, як викинула тіло сина у валізі.

      Зверніть увагу! У Чернівцях знайшли мертву дитину у валізі: з'явилася страшна деталь

      Запобіжний захід за цим обвинуваченням їй мають обрати в понеділок, 5 серпня.

      Щодо справи про викинуту дитину детальної інформації поки немає.

       

      Про затримання Анни Пилявської стало відомим напередодні, 2 серпня. Зауважимо, що правоохоронці розшукували жінку більше ніж місяць.

      Зловмисниця є уродженкою Хмельниччини, а до Чернівців переїхала незадовго до того, як викинула свою мертву дитину у валізі. На батьківщині горе-матір підозрювали у вчиненні низки крадіжок, зокрема і у власних родичів. У Чернівцях вона знімала кімнату у приватному господарстві.

      Що відомо про валізу з мертвою дитиною у Чернівці

      Пізно увечері 27 червня на околицях Чернівців на пустирі перехожі помітили червону валізу, згодом з’ясувалося, що у ній лежить тіло мертвого 3-річного хлопчика. Відповідно до результатів судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок нападу бронхіальної астми. За словами фахівців, це сталося за кілька днів до того, як знайшли її тіло. Щодо батька малолітнього, то він наразі відбуває покарання за скоєння майнового злочину.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Чернівців Кримінальні новини Поліція Діти і неповнолітні Новини політики
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