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      Валіза з мертвою дитиною у Чернівцях: через місяць поліція затримала горе-матір

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      Поліція затримала жінку, яка місяць тому викинула свою мертву дитину у валізі в Чернівцях
      Поліція затримала жінку, яка місяць тому викинула свою мертву дитину у валізі в Чернівцях / Прес-служба Нацполіції

      Правоохоронцям вдалося затримати Анну Пілявську, що народилася у 1997 році на Хмельниччині. Близько місяця тому в Чернівцях вона викинула у валізі свого мертвого 3-річного сина.

      Про затримання повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. За його словами, допомогли правоохоронцям затримати зловмисницю звичайні громадяни.

      Зверніть увагу! У Чернівцях знайшли мертву дитину у валізі: з'явилася страшна деталь

      "Матір’ю її назвати не можу", - наголосив Аброськін.

      Щодо деталей затримання та розшуку горе-матері Аброськін їх поки не оприлюднив.

      Що відомо про валізу з мертвою дитиною у Чернівцях 

      Наприкінці червня у Чернівцях перехожі виявили червону валізу. У ній лежало тіло мертвого 3-річного хлопчика, але на його тілі не було слідів насильницької смерті. За результатами судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок нападу бронхіальної астми. Крім того, фахівці з’ясували, що хлопчик помер за кілька днів до того, як знайшли його тіло.

      Щодо Анни Пілявської, то жінка переїхала до Чернівців з Хмельницької області місяць тому. Там її підозрювали у вчиненні низки крадіжок, зокрема і у власних родичів. У Чернівцях вона знімала кімнату у приватному господарстві. Батько ж дитини наразі відбуває покарання за скоєння майнового злочину.

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      Теги: Новини України Новини Чернівців Поліція В'ячеслав Аброськін Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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