Кабинет Министров 8 июля утвердил порядок действий в случае введения комендантского часа в Украине. Также говорится о введении спецрежима светомаскировки в отдельных районах, где воддиться военное положение.

Правительство утвердило соответствующее положение во время очередного заседания, сообщает 24 канал.

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Каким будет порядок действий после введения комендантского часа

Введение комендантского часа и установление спецрежима светомаскировки осуществляется только при наличии:

реальной угрозы жизни и безопасности людей,

угрозы интересам общества или государства,

для обеспечения общественного порядка.

Комендантский час вводится приказом военного командования или военной администрации (в случае ее создания).

Этим приказом определяется:

комендант,

время комендантского часа и спецрежима,

границы территории их введения,

порядок движения транспорта,

порядок функционирования и пребывания комендатуры.

Кто будет следить за соблюдением комендантского часа

Контроль за соблюдением комендантского часа и спецрежима осуществляет патруль , который подчиняется коменданту.

, который подчиняется коменданту. Для обеспечения контроля за осуществлением мероприятий во время введения комендантского часа создается система пропускного режима , и по решению коменданта лицам выдается пропуск.

, и по решению коменданта лицам выдается пропуск. В случае реальной угрозы жизни и безопасности комендант имеет право временно ограничить пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд на территорию/с территории, где введен комендантский час.

Обратите внимание! В апреле на Буковине вводили рекомендованный комендантский час на двое суток из-за коронавируса. Также его вводили на Закарпатье, максимально ограничив передвижение людей.