Кабмин утвердил порядок действия комендантского часа: кто и как будет следить за соблюдением
Кабинет Министров 8 июля утвердил порядок действий в случае введения комендантского часа в Украине. Также говорится о введении спецрежима светомаскировки в отдельных районах, где воддиться военное положение.
Правительство утвердило соответствующее положение во время очередного заседания, сообщает 24 канал.
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Каким будет порядок действий после введения комендантского часа
Введение комендантского часа и установление спецрежима светомаскировки осуществляется только при наличии:
- реальной угрозы жизни и безопасности людей,
- угрозы интересам общества или государства,
- для обеспечения общественного порядка.
Комендантский час вводится приказом военного командования или военной администрации (в случае ее создания).
Этим приказом определяется:
- комендант,
- время комендантского часа и спецрежима,
- границы территории их введения,
- порядок движения транспорта,
- порядок функционирования и пребывания комендатуры.
Кто будет следить за соблюдением комендантского часа
- Контроль за соблюдением комендантского часа и спецрежима осуществляет патруль, который подчиняется коменданту.
- Для обеспечения контроля за осуществлением мероприятий во время введения комендантского часа создается система пропускного режима, и по решению коменданта лицам выдается пропуск.
- В случае реальной угрозы жизни и безопасности комендант имеет право временно ограничить пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд на территорию/с территории, где введен комендантский час.
Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.
В течение карантина комендантский час вводили на всей территории Италии, Испании, Чехии, Израиля и Венгрии.