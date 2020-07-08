Кабінет Міністрів 8 липня затвердив порядок дій у разі введення комендантської години в Україні. Також мовиться про встановлення спецрежиму світломаскування в окремих районах, де воддиться воєнний стан.

Уряд затвердив відповідне положення під час чергового засідання, повідомляє 24 канал.

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Яким буде порядок дій після введення комендантської години

Запровадження комендантської години і встановлення спецрежиму світломаскування здійснюється лише за наявності:

реальної загрози життю і безпеці людей,

загрози інтересам суспільства чи держави,

для забезпечення громадського порядку.

Що таке світломаскування? Це приховування від ворожого спостереження військ, військових об’єктів, населених пунктів, об’єктів економіки та держуправління. У такому випадку маскують усі світлові ознаки (вимикають лампочки, глушать світло за допомогою спеціальних пристроїв чи фільтрів).

Комендантська година запроваджується наказом військового командування або військової адміністрації (у разі її створення).

Цим наказом визначається:

комендант ,

, час комендантської години і спецрежиму,

межі території їхнього введення,

порядок руху транспорту,

порядок функціонування та перебування комендатури.

Хто слідкуватиме за дотриманням комендантської години

Контроль за дотриманням комендантської години і спецрежиму здійснює патруль , який підпорядковується коменданту.

, який підпорядковується коменданту. Для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час запровадження комендантської години створюється система пропускного режиму і за рішенням коменданта особам видається пропуск.

і за рішенням коменданта особам видається пропуск. У разі реальної загрози життю і безпеці комендант має право тимчасово обмежити перебування, свободу пересування, в'їзд / виїзд на територію / з території, де введено комендантську годину.

Зверніть увагу! У квітні на Буковині вводили рекомендовану комендантську годину на дві доби через коронавірус. Також її вводили на Закарпатті, максимально обмеживши пересування людей.