Комендантська година: експерт спрогнозував реакцію українців

Посилення карантинних обмежень наразі не призведе до якихось масових протестів. Усе залежить від того, наскільки серйозно українцями сприйматиметься небезпека.

Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної служби центру Разумкова Михайло Міщенко.

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Соціолог зазначає: ситуація з пандемією коронавірусу і карантином уже є чинником для невдоволення українців. Але невдоволення проявляється в різних формах. Люди можуть просто це відчувати. А можуть вдаватися до активних дій. Але карантинні заходи суворі, і це унеможливлює масові акції протесту. Міщенко підкреслює: далі все залежить від того, чи громадяни вважатимуть більшою загрозою пандемію коронавірусу, чи зупинку економіки, обмеження їхніх прав і свобод.

Якщо будуть дані про різкий зріст кількості людей, які захворіли на коронавірус, це стане додатковим стимулом, який сприятиме підтримці більш жорстких обмежень,

– наголошує Михайло Міщенко.

Що таке комендантська година?Це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни. Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.Наразі комендантська година діє на всій території Італії, Іспанії, Чехії, Ізраїлю, Угорщини.

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За його словами, у діях влади важливо – сприйняття їхньої доцільності громадянами.

Якщо кроки з боку влади сприйматимуть, як такі, що дозволяють подолати пандемію, то обмеження схвалюватимуть. Якщо українці вважатимуть, що посилення карантинних заходів створює незручності і при цьому неефективне, то це викликатиме невдоволення,

– підкреслює Міщенко.

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Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу