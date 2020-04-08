Уряд знову змінив правила карантину: деталі
Кабінет Міністрів України під час свого засідання 8 квітня схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, цими змінами уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, і категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції.
Про внесені зміни Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.
До слова Послаблення карантину з 14 квітня не буде, – Офіс Президента
Які нові об'єкти зможуть працювати у період карантину:
- поштової і кур'єрської діяльності;
- будівельних робіт;
- збирання і заготівлі відходів;
- заклади торгівлі будівельними матеріалами;
- хімчистки.
Категорії людей віком понад 60 років, які не потребують самоізоляції:
- держслужбовці, депутати усіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;
- військові й працівники ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів;
- особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення коронавірусу;
- працівники підприємств у цілій низці сфер.
Які ще нововедення будуть?Кабмін також затвердив порядок обов'язкової самоізоляції людей, які здійснюють перетин державного кордону. А місцевій владі дозволено платити з місцевих бюджетів за обсервацію людей.
Нові правила карантину / ілюстрація від Кабінету Міністрів України
Читайте також
-
Продовжують ходити у ресторани, – українка розповіла про ставлення до карантину в Швеціїсьогодні , 18:03
-
Депутати зареєстрували законопроєкт, який спрощує розгляд законів з понад 2 тисячами правоксьогодні , 16:51
-
Коли відбудеться найближче позачергове засідання Ради та які питання на ньому розглянутьсьогодні , 19:11
-
Російська армія у Криму блокує лікарню з 200 людей всерединісьогодні , 19:15
-
Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українцісьогодні , 14:16
-
Піку коронавірусу в Україні може не бути: в МОЗ назвали умовисьогодні , 20:07