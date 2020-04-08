Уряд знову змінив правила карантину: деталі

Кабінет Міністрів України під час свого засідання 8 квітня схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, цими змінами уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, і категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції.

Про внесені зміни Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі. До слова Послаблення карантину з 14 квітня не буде, – Офіс Президента Які нові об'єкти зможуть працювати у період карантину: поштової і кур'єрської діяльності;

будівельних робіт;

збирання і заготівлі відходів;

заклади торгівлі будівельними матеріалами;

хімчистки. Категорії людей віком понад 60 років, які не потребують самоізоляції: держслужбовці, депутати усіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;

військові й працівники ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів;

особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення коронавірусу;

працівники підприємств у цілій низці сфер. Які ще нововедення будуть?Кабмін також затвердив порядок обов'язкової самоізоляції людей, які здійснюють перетин державного кордону. А місцевій владі дозволено платити з місцевих бюджетів за обсервацію людей.

Нові правила карантину / ілюстрація від Кабінету Міністрів України