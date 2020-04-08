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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд знову змінив правила карантину: деталі

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      Уряд змінив правила карантину / pravda.com.ua

      Кабінет Міністрів України під час свого засідання 8 квітня схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, цими змінами уточнено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, і категорії громадян понад 60 років, які не підлягають самоізоляції.

      Про внесені зміни Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

      До слова Послаблення карантину з 14 квітня не буде, – Офіс Президента

      Які нові об'єкти зможуть працювати у період карантину:

      • поштової і кур'єрської діяльності;
      • будівельних робіт;
      • збирання і заготівлі відходів;
      • заклади торгівлі будівельними матеріалами;
      • хімчистки.

      Категорії людей віком понад 60 років, які не потребують самоізоляції:

      • держслужбовці, депутати усіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;
      • військові й працівники ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів;
      • особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення коронавірусу;
      • працівники підприємств у цілій низці сфер.

      Які ще нововедення будуть?Кабмін також затвердив порядок обов'язкової самоізоляції людей, які здійснюють перетин державного кордону. А місцевій владі дозволено платити з місцевих бюджетів за обсервацію людей.


      Нові правила карантину / ілюстрація від Кабінету Міністрів України

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Здоров'я
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