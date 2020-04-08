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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Правительство снова изменило правила карантина: детали

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      Правительство изменило правила карантина / pravda.com.ua

      Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля одобрил изменения в постановлении об карантине для борьбы с распространением коронавируса. В частности, этими изменениями уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции.

      Об изменениях Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

      К слову Ослабление карантина с 14 апреля не будет, – Офис Президента

      Какие новые объекты смогут работать в период карантина:

      • почтовой и курьерской деятельности;
      • строительных работ;
      • сбор и заготовки отходов;
      • заведения торговли строительными материалами;
      • химчистки.

      Категории людей старше 60 лет, не требующих самоизоляции:

      • госслужащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и все чиновники, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции;
      • военные и работники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов;
      • лица, принимающие меры, связанные с недопущением распространения коронавируса;
      • работники предприятий в целом ряде сфер.

      Какие еще нововведения будут?
      Кабмин также утвердил порядок обязательной самоизоляции людей, осуществляющих пересечение государственной границы. А местным властям разрешено платить из местных бюджетов за обсервацию людей.


      Новые правила карантина / иллюстрация от Кабинета Министров Украины

       

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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