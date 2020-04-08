Правительство снова изменило правила карантина: детали
Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля одобрил изменения в постановлении об карантине для борьбы с распространением коронавируса. В частности, этими изменениями уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции.
Об изменениях Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.
К слову Ослабление карантина с 14 апреля не будет, – Офис Президента
Какие новые объекты смогут работать в период карантина:
- почтовой и курьерской деятельности;
- строительных работ;
- сбор и заготовки отходов;
- заведения торговли строительными материалами;
- химчистки.
Категории людей старше 60 лет, не требующих самоизоляции:
- госслужащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и все чиновники, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции;
- военные и работники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, принимающие меры, связанные с недопущением распространения коронавируса;
- работники предприятий в целом ряде сфер.
Какие еще нововведения будут?
Кабмин также утвердил порядок обязательной самоизоляции людей, осуществляющих пересечение государственной границы. А местным властям разрешено платить из местных бюджетов за обсервацию людей.
Новые правила карантина / иллюстрация от Кабинета Министров Украины
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