Правительство снова изменило правила карантина: детали

Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля одобрил изменения в постановлении об карантине для борьбы с распространением коронавируса. В частности, этими изменениями уточнен перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции.

Об изменениях Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале. К слову Ослабление карантина с 14 апреля не будет, – Офис Президента Какие новые объекты смогут работать в период карантина: почтовой и курьерской деятельности;

строительных работ;

сбор и заготовки отходов;

заведения торговли строительными материалами;

химчистки. Категории людей старше 60 лет, не требующих самоизоляции: госслужащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и все чиновники, на которых распространяется закон о предотвращении коррупции;

военные и работники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов;

лица, принимающие меры, связанные с недопущением распространения коронавируса;

работники предприятий в целом ряде сфер. Какие еще нововведения будут?

Кабмин также утвердил порядок обязательной самоизоляции людей, осуществляющих пересечение государственной границы. А местным властям разрешено платить из местных бюджетов за обсервацию людей.

Новые правила карантина / иллюстрация от Кабинета Министров Украины