Комендантский час: эксперт спрогнозировал реакцию украинцев

Усиление карантинных ограничений пока не приведет к каким-то массовым протестам. Все зависит от того, насколько серьезно будет восприниматься украинцами опасность.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы центра Разумкова Михаил Мищенко.

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Социолог отмечает: ситуация с пандемией коронавируса и карантином уже является фактором для недовольства украинцев. Но недовольство проявляется в разных формах. Люди могут просто это ощущать. А могут прибегать к активным действиям. Но карантинные меры суровые, и это делает невозможными массовые акции протеста. Мищенко подчеркивает: дальше все зависит от того, сочтут ли граждане большей угрозой пандемию коронавируса или остановку экономики, ограничения их прав и свобод.

Если будут данные о резком росте количества людей, заболевших коронавирусом, это станет дополнительным стимулом, который будет способствовать поддержанию более жестких ограничений,

– отмечает Михаил Мищенко.

Что такое комендантский час? Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.Сейчас комендантский час действует на всей территории Италии, Испании, Чехии, Израиля, Венгрии.

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По его словам, в действиях власти важно – восприятие их целесообразности гражданами.

Если шаги со стороны властей будут воспринимать, как позволяющие преодолеть пандемию, то ограничения будут одобрять. Если украинцы сочтут, что усиление карантинных мер создает неудобства и при этом неэффективно, то это будет вызывать недовольство,

– подчеркивает Мищенко.

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Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала