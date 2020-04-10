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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Комендантский час: эксперт спрогнозировал реакцию украинцев

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      Как украинцы воспринимают ограничение свобод из-за карантина? / 24 канал

      Усиление карантинных ограничений пока не приведет к каким-то массовым протестам. Все зависит от того, насколько серьезно будет восприниматься украинцами опасность.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы центра Разумкова Михаил Мищенко.

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      Социолог отмечает: ситуация с пандемией коронавируса и карантином уже является фактором для недовольства украинцев. Но недовольство проявляется в разных формах. Люди могут просто это ощущать. А могут прибегать к активным действиям. Но карантинные меры суровые, и это делает невозможными массовые акции протеста. Мищенко подчеркивает: дальше все зависит от того, сочтут ли граждане большей угрозой пандемию коронавируса или остановку экономики, ограничения их прав и свобод.

      Если будут данные о резком росте количества людей, заболевших коронавирусом, это станет дополнительным стимулом, который будет способствовать поддержанию более жестких ограничений,
      – отмечает Михаил Мищенко.

      Что такое комендантский час? Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.Сейчас комендантский час действует на всей территории Италии, Испании, Чехии, Израиля, Венгрии.

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      По его словам, в действиях власти важно – восприятие их целесообразности гражданами.

      Если шаги со стороны властей будут воспринимать, как позволяющие преодолеть пандемию, то ограничения будут одобрять. Если украинцы сочтут, что усиление карантинных мер создает неудобства и при этом неэффективно, то это будет вызывать недовольство,
      – подчеркивает Мищенко.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      карантин коронавірус
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости политики Протесты
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