Комендантский час: эксперт спрогнозировал реакцию украинцев
Усиление карантинных ограничений пока не приведет к каким-то массовым протестам. Все зависит от того, насколько серьезно будет восприниматься украинцами опасность.
Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы центра Разумкова Михаил Мищенко.
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Социолог отмечает: ситуация с пандемией коронавируса и карантином уже является фактором для недовольства украинцев. Но недовольство проявляется в разных формах. Люди могут просто это ощущать. А могут прибегать к активным действиям. Но карантинные меры суровые, и это делает невозможными массовые акции протеста. Мищенко подчеркивает: дальше все зависит от того, сочтут ли граждане большей угрозой пандемию коронавируса или остановку экономики, ограничения их прав и свобод.
Если будут данные о резком росте количества людей, заболевших коронавирусом, это станет дополнительным стимулом, который будет способствовать поддержанию более жестких ограничений,
– отмечает Михаил Мищенко.
Что такое комендантский час? Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.Сейчас комендантский час действует на всей территории Италии, Испании, Чехии, Израиля, Венгрии.
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По его словам, в действиях власти важно – восприятие их целесообразности гражданами.
Если шаги со стороны властей будут воспринимать, как позволяющие преодолеть пандемию, то ограничения будут одобрять. Если украинцы сочтут, что усиление карантинных мер создает неудобства и при этом неэффективно, то это будет вызывать недовольство,
– подчеркивает Мищенко.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Если эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится, некоторые карантинные ограничения могут ослабить до 24 апреля. Однако власть может ввести чрезвычайное положение, если без него невозможно будет остановить распространение коронавируса. В Минздраве говорят, что пика эпидемии в Украине еще не было, его ожидают 14 – 15 апреля.
- Правительство рассматривает возможность введения комендантского часа во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, на выходные могут максимально ограничить передвижение в Киевской области. Есть риск, что карантин могут продлить до сентября.
- Кабмин решил запретить во время карантина деятельность магазинов, которые торгуют строительными материалами. Накануне правительство разрешило им работать.
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